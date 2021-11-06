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Глава UFC отругал Федора Емельяненко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Bruno Massami / CC BY 3.0

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт пожаловался на российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко, который сорвал очень выгодную сделку в 2009 году.

«Мы сделали этому парню предложение. После того, как закончили встречу, мы сделали им предложение. С ними был парень, который принимал решения, они слушали его и в итоге отклонили наше предложение», — описал Уайт встречу.

По его словам, «Федор и его менеджеры по ночам должны видеть кошмары, как они не пошли на эту сделку», передает Sports Illustrated. Уайт отметил, что теперь Емельяненко очень зол из-за того, что отказался от «самой крупной сделки в жизни».

По мнению главы UFC, именно поэтому российский боец вынужден выходить на ринг в 45 лет. На недавнем турнире Bellator 269 в Москве Емельяненко отправил американца Тимоти Джонсона в нокаут после серии ударов в голову.

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