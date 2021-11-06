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США распечатают нефтяные резервы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти США планируют распечатать стратегические нефтяные резервы для стабилизации цен на рынке, сообщила министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм.

Администрация президента США Джо Байдена очень обеспокоена уровнем мировых цен на нефть, отметила она. При этом Вашингтон может влиять на ситуацию, так как обладает стратегическими запасами топлива, передает Bloomberg.

Ранее Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в росте цен на топливо из-за отказа наращивать добычу нефти. По его мнению, действия крупных нефтедобытчиков привели к росту инфляции в США.

Сейчас США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти пытаются убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти. При этом США сами являются крупнейшим производителем нефти в мире.

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