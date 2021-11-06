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Запад восхитило российское «всевидящее око»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sergey Lutsenko, Timofey Nikishin / CC BY 4.0

Российский самолет-разведчик А-50У является ключевым элементом успеха российской обороны и разведки, считают западные эксперты.

Недавно самолет обновили — он получил более современный вариант радиотехнического комплекса «Шмель-М». Также были усовершенствованы летные и боевые характеристики А-50У, пишет National Interest.

«Производитель заявляет, что сам радиолокационный купол легче за счет современных компонентов Шмель-М. Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров», — отмечается в статье.

Российское «всевидящее око» может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей. Его реальное применение в Сирии уже привлекло внимание многих государств, указывает автор материала.

Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты автоматизированных систем управления Вооруженных сил, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.

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