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Луну пробурят для поиска воды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Модуль Nova-C пробурит поверхность Луны на Южном полюсе, чтобы провести анализ содержания воды, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Аппарат отправится к Луне в конце 2022 года и приземлится рядом с кратером Шеклтон. Выбор места посадки обусловлен достаточным освещением для питания солнечных батарей на протяжении десяти дней миссии, а также возможностью поддерживать постоянную связь с Землей.

В ходе эксперимента буровая установка PRIME-1 пробурит ледяной покров на полную длину инструмента, затем извлечет реголит и сохранит его для последующего водного анализа. В случае успеха испытания бур используют для миссии лунохода VIPER в конце 2023 года.

Ученые отмечают, что Луна может хранить в своих недрах большие запасы полезных ископаемых — в их числе железо, алюминий, титан, а также редкий изотоп гелий-3, который можно использовать в качестве топлива.

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