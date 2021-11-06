Россиянам подсказали способ правильно хранить кофе

Кофе лучше всего хранится в виде зерна, при этом для емкости с продуктом важна герметичность. Ключевое правило хранения — не допустить окисления зерен напитка, рассказал основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников.

Главная проблема при хранении кофе — попадание кислорода в сосуд с напитком. Он вступает в реакцию с зернами и портит их свойства, в результате чего вкус кофе становится менее насыщенным, отметил эксперт в интервью агентству «Прайм».

По словам Стрельникова, также важно выбрать правильное место хранения. Подойдет хорошо закрытая пачка или плотно закупоренная стеклянная банка. От неправильного хранения могут возникнуть «ореховые» или даже «земляные» оттенки вкуса кофе.

«Кроме того, емкость с кофе должна находиться в темном прохладном месте, где нет посторонних ярких запахов. Обычная полка кухонного шкафа подойдет, если выполняются соответствующие требования», — отметил специалист.

При этом Стрельников не рекомендует хранить продукт в холодильнике, однако при необходимости кофе можно заморозить — в этом случае напиток хорошо сохраняет свои свойства.