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Новосибирск оказался главным противником локдауна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы против продления нерабочих дней, несмотря на увеличение числа больных коронавирусом. Такие данные в ходе опроса приводит сервис по поиску работы SuperJob.

В Новосибирске только 22% жителей города ответили, что выступают за продление локдауна в городе. Это один из самых низких показателей по России, и 14-й результат в рейтинге. Больше противников оказалось только в Ростове-на-Дону и Казани.

Среди жителей городов-миллионников о необходимости продления локдауна чуть чаще говорят в Волгограде и Омске (34 и 33% опрошенных соответственно), население этих же городов чаще других поддерживало и решение властей объявить нерабочие оплачиваемые дни.

За продление локдауна высказались 26% россиян («Нужно, пока не привьются 80% населения»), вдвое большее число (52%) — против («Да нет никакого локдауна! Почти все мои знакомые работают»). Молодежь до 24 лет поддерживает продление череды нерабочих дней чуть чаще (29%).

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