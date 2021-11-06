Двойник Высоцкого выступил в «Голосе» с песней «Я не люблю»

Александр Шпагин выступил на слепых прослушиваниях десятого сезона «Голоса». 46-летний артист исполнил песню «Я не люблю» Высоцкого и оказался даже внешне похож на поэта и музыканта.

К Шпагину развернулась только Пелагея. Увидев музыканта на сцене, она стала очень сосредоточенной и серьезной. Сам Шпагин никак не отреагировал на наставника.

«Я, если честно, не знаю, что мы с вами будем делать. Но вы как-то сумели меня погрузить в свою атмосферу. И вообще, конечно же, петь песни Высоцкого очень сложно. У вас это не получается точь-в-точь, у вас получается по-вашему, но с большим уважением», — сказала Пелагея.

Александр Шпагин, попавший в команду Пелагеи, рассказал, что занимался актерским мастерством, но вокалом занимается не профессионально. И ему бы очень хотелось поработать над вокалом.

Ведущий Дмитрий Нагиев тоже отметил выступление Шпагина. Он вспомнил всех исполнителей, который приходили в «Голос» с песнями Высоцкого и резюмировал, что Шпагин — единственный, кому удалось пройти в следующий этап с таким материалом.