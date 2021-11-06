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Девушка из Новосибирска на «Голосе» смутила наставников

Источник:
Sibnet.ru
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Елизавета Шарипова из Новосибирска выступила на слепых прослушиваниях и развернула к себе половину наставников. Делая свой выбор, юная певица смутила Пелагею и Леонида Агутина.

18-летняя Шарипова исполнила композицию «Oh, Darling» группы The Beatles. К ней развернулись двое наставников — Пелагея и Леонид Агутин.

Когда Пелагея узнала, что на сцене ее землячка, то сильно обрадовалась. «Ты очень хороша, я очень хочу тебя в свою команду. Это моя энергетика и у меня много мыслей, что я могла бы с тобой сделать», — сказала Пелагея.

Агутин тоже похвалил новосибирскую певицу, отметив ее вокальные особенности. Елизавета Шарипова решила пойти в команду Агутина. «Извините, Пелагея, вы прекрасны», — сказала она и направилась сначала к ее креслу. А затем резко повернула и пошла к Агутину, чем смутила и запутала наставников.

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