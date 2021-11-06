Названа цель визита директора ЦРУ в Москву

Директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Москву, чтобы «предупредить» Россию о недопустимости потенциальных враждебных действий против Украины, выяснили американские журналисты.

«Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России», — передает телеканал CNN.

Отмечается, что после поездки в Москву Бернс общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источники CNN утверждают, что директор ЦРУ пытался снизить напряженность между Россией и Украиной.

Визит Бернса в Россию состоялся 2-3 ноября. В Москве он встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. По официальным сообщениям, в ходе встреч обсуждались российско-американские отношения.