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Названа цель визита директора ЦРУ в Москву

Источник:
Sibnet.ru
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Директор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс
Фото: U.S. Department of State

Директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Москву, чтобы «предупредить» Россию о недопустимости потенциальных враждебных действий против Украины, выяснили американские журналисты.

«Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России», — передает телеканал CNN.

Отмечается, что после поездки в Москву Бернс общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источники CNN утверждают, что директор ЦРУ пытался снизить напряженность между Россией и Украиной.

Визит Бернса в Россию состоялся 2-3 ноября. В Москве он встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. По официальным сообщениям, в ходе встреч обсуждались российско-американские отношения.

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Политика #Мир #Россия
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