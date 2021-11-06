Байдена призвали направить в Черное море боевые корабли

Американские конгрессмены призвали президента США Джо Байдена «развернуть военное присутствие в Черном море» для защиты Украины.

«В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия», — говорится в письме конгрессменов.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что западные лидеры обеспокоены якобы имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» близ границы с Украиной.

В частности, американское издание Politico 2 ноября опубликовало «спутниковые снимки», которые якобы демонстрируют размещение российских военных «на границе с Украиной». Однако они были сделаны в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

Российский МИД опроверг сообщения западных СМИ о том, что Москва якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.