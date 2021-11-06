Российская фигуристка стала фигуранткой секс-скандала

Российская фигуристка стала фигуранткой сексуального скандала в США — ее вызволили из дома тренера сборной США в Колорадо-Спрингс.

Операцию в сентябре 2020 года провел Американский центр безопасности спорта, однако ее подробности стали известны только сейчас пишет USA Today. 16-летняя россиянка выступала в парном катании.

Отмечается, что проживание несовершеннолетнего спортсмена в доме тренера является нарушением статьи, согласно которой спортсмен не должен проживать в одном месте с взрослым участником, не являющимся родственником.

Одновременно с российской фигуристкой в доме тренера жили два спортсмена старше 18 лет. После того, как сотрудники центра изъяли девушку, ее перевели в другой дом в Колорадо-Спрингс, а затем отправили в Москву, где она продолжила тренировки.

Позднее Американский центр безопасности спорта выдвинул 50-летнему тренеру сборной США обвинения в эмоциональном и психологическом насилии над спортсменами.