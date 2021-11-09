Вышла вторая часть игры Jurassic World Evolution

Вышла игра Jurassic World Evolution 2 от студии Frontier Developments — вторая часть популярного симулятора управления парком динозавров.

Разработчики обещают развитие стратегических сценариев из первой части и более сложные испытания для геймеров. Игра уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S, PlayStation 4 и Xbox One.

Jurassic World Evolution 2 познакомит игроков с доисторическими видами динозавров — всего их более 75, каждый тщательно проработан и отличается высокой научной достоверностью. Игроки смогут увидеть питомцев в самых разнообразных природных условиях.

Также пользователям предстоит вновь пережить знаковые сцены кинолент «Мир Юрского периода» и «Парк Юрского периода». Игра уже получила высокую оценку критиков — на агрегаторе Opencritic у Jurassic World Evolution 2 достойные 86 баллов из 100.