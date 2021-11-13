Сибирская магма раскрыла тайну распада древнего суперконтинента

Обнаруженное на якутском хребте Сетте-Дабан магматическое образование подсказало ученым дату распада суперконтинента Колумбия, после которого Балтика отделилась от Сибири.

Колумбия — суперконтинент, существовавший 1,8—1,5 млрд лет назад. Он состоял из образований, которые позже вошли в состав Лаврентии, Балтики, Украинского щита, Амазонского щита, Австралии и Сибири.

Полученные данные из восточной части Сибири показывают, что распад Колумбии мог произойти гораздо раньше, чем предполагалось, отмечают исследователи. Пробы базальта показали, что магматический хребет сформировался примерно 1,4 миллиарда лет назад, пишет Scientific Reports.

Подобные магматические события обычно происходят в то же время, что и растяжения в континентальной коре. Ученые считают такие находки признаками раскола континента. Однако пока не ясно, привели ли изменения ландшафта к полному отделению Балтики от Сибири.