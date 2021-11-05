Вышла новая часть легендарной игры Call of Duty

Стартовали продажи игры Call of Duty: Vanguard, популярная франшиза вернет геймеров во времена Второй мировой войны. Игра с 5 ноября доступна на ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 и PlayStation 5.

«Сражайтесь на всех фронтах: ведите воздушные бои над Тихим океаном, десантируйтесь над Францией, защищайте Сталинград со снайперской точностью и прорывайте оборону врагов в Северной Африке», — говорится в описании игры.

Главными героями сюжета стали пятеро персонажей. Например, от СССР здесь советская девушка-снайпер Полина Петрова, в основу образа которой лег реальный прототип — Людмила Павличенко, которая за время своей службы застрелила 309 немецких солдат.

Новая Call of Duty базируется на базе улучшенной версии движка, который использовался в Modern Warfare 2019 года. При этом разработчики из студии Sledgehammer Games добавили в шутер разрушаемое окружение.

Кроме кампании, игрокам доступен мультиплеер — на старте открыты четыре карты: Hotel Royal (Париж), Gavutuu (остров в Тихом океане), Eagle's Nest (крепость нацистов) и Red Star (заснеженный Сталинград).