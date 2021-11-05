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Черные ящики разбившегося Ан-12 отправят в Москву

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба МАК

Черные ящики упавшего под Иркутском самолета Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» в ближайшее время передадут в Москву, сообщил глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

«Черные ящики будут переданы в Москву для расшифровки. Пока новых данных, более серьезных версий нет, проводится необходимая работа. Работу затрудняют сложные погодные условия», — сказал Сикорский.

По его словам, в настоящее время ведется работа комиссии, созданной Межгосударственным авиационным комитетом, идет разбор завала, поиск недостающих элементов воздушного судна. Он также уточнил, что воздушное судно вовремя проходило техобслуживание.

Глава департамента отметил, что самолет прошел необходимую доработку в соответствии с международными и национальными стандартами и правилами, на нем было установлено современное навигационное и локационное оборудование.

Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, разбился на подлете к Иркутску. На борту находились девять человек, все они погибли.

Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность. Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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