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Российские военные «взяли на прицел» корабль США Mount Whitney

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Sarah Bir

Черноморский флот начал следить за действиями корабля Mount Whitney ВМС США, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney ВМС США, зашедшего 4 ноября в акваторию Черного моря», — сказали ТАСС в центре.

Ранее Шестой флот США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Кроме того, российские военные следят за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего 30 октября в Черное море также для участия в совместных операциях с Североатлантическим альянсом.

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Оборона #Армия #Военная политика
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