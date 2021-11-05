Лукашенко пожаловался, что Путин его не пригласил в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, проходившего по видео связи, пожаловался, что глава российский лидер Владимир Путин «все обещал взять его в Крым», но не пригласил туда.

«Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, а меня с собой не пригласил», — сказал Лукашенко.

Путин в ответ рассказал о памятнике жертвам Гражданской войны, к которому он в Севастополе возложил цветы по случаю Дня народного единства, и заверил, что всегда будет рад видеть здесь Лукашенко.

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», — впоследствии отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин официально пригласить на полуостров своего белорусского коллегу.