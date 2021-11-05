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Вышел трибьют t.A.T.u. «200 по встречной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: User:NatureBoyMD / CC BY-SA 3.0

Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной» появился на всех музыкальных площадках, в альбоме 26 треков, исполненных разными артистами.

Среди треков самые популярные композиции группы t.A.T.u. — «З0 минут», «Мальчик-гей», «Обезьянка-ноль», «Зачем я», «220», «Скажи зачем». Текст песен и аранжировки частично изменены.

Песни группы t.A.T.u. исполнили Вера Брежнева, группы «Моя Мишель», «Винтаж», Дорофеева, Даня Милохин, Монеточка. Также в трибьют вошла композиция «Нас не догонят», спетая Аллой Пугачевой и Софией Ротару.

Песни из трибьюта можно послушать на всех музыкальных площадках — Spotify, Яндекс.Музыка, «ВКонтакте», Apple Music, Вoom и других. В некоторых треках содержится нецензурная лексика.

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