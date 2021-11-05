Перечислены страны, которым грозит исчезновение с лица Земли

Глобальное потепление приведет к исчезновению нескольких островных государств из-за таяния льдов и повышения уровня моря, считают в глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network.

Среди территорий, которые могут пострадать от изменения климата — Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. Повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства в этих странах.

«Речь не идет о единовременных событиях. <…> Речь о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома», — приводит РИА Новости слова координатора глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пеленизы Алофа.

Ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию, чтобы смягчить негативные последствия от глобального потепления. Для этого более 190 государств подписали в 2015 году Парижское соглашение.

Документ не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но страны должны принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и переходу на возобновляемые источники энергии.