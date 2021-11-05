Топливо впервые извлекли из воздуха

Международный коллектив ученых разработал установку, которая производит экологически чистое углеводородное топливо из воздуха.

В ходе своей работы установка сначала извлекает из воздуха углекислый газ и смешивает его с водой. Затем под действием солнечного света смесь превращается в керосин или метанол, пишет журнал Nature.

Чтобы удовлетворить мировой спрос на авиационный керосин заводам по производству такого топлива нужно потребуется площадь 45 тысяч квадратных километров. Взамен они смогут поставлять 414 миллиардов литров топлива ежегодно.

Впрочем, пока работа таких установок возможна только в рамках экспериментов, так как экологически чистое топливо из воздуха получается слишком дорогим. Но поддержка правительств в виде разнообразных льгот может изменить ситуацию.