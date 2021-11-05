Власти продлили розыгрыши 100 тысяч рублей среди вакцинированных

Правительство продлило проведение розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от ковида до 31 декабря, сообщает пресс-служба кабмина.

Розыгрыш по 100 тысяч рублей среди вакцинированных начался 1 сентября и должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлили до 31 декабря. Благодаря двум дополнительным тиражам количество победителей увеличится до 2 тысяч человек, говорится в сообщении.

Номера победивших сертификатов публикуют на сайте проекта «Бонус за здоровье. Сведения о призе доступны в личном кабинете на портале госуслуг, кроме того, push-уведомления о выигрыше получат пользователи мобильного приложения сервиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Где взять QR-код коронавируса

Денежные призы будут зачислять на карты «Мир». Победителям будет нужно указать номер банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг не позднее трех месяцев с даты получения уведомления. Выплату призов будут производить в течение полугода.

Розыгрыш проводят среди прошедших вакцинацию на основании информации Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператор лотереи — акционерное общество «Гознак».