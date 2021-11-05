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Ученые предупредили об ускоряющем старение напитке

Источник:
РИА Новости
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Фото: wuestenigel / Attribution License

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выявили связь между употреблением сладких газированных напитков и преждевременным старением на клеточном уровне, сообщает Ассоциация общественного здравоохранения США.

Как объяснила одна из авторов работы, профессор Элисса Эпель, «сладкие газированные напитки не только повышают риск возникновения болезней, но и укорачивают жизнь». Эта связь выявлена впервые, приводит РИА Новости Ассоциации общественного здравоохранения.

Выяснилось, что у людей, часто употреблявших газировку, более короткие теломеры — участки ДНК, связанные с повышением риска развития хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни. В то же время у тех, кто регулярно пил свежевыжатые соки, были длинные теломеры.

Это правило сохраняется независимо от возраста, расы, дохода и уровня образования. Укорочение теломер начинается задолго до начала болезни, отметила Эпель.

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