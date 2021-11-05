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США оказались довольны диалогом с Россией

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © The White House

Соедиенные Штаты довольны тем, как проходит диалог с Россией по стратегической стабильности, заявил представитель госдепа США Нед Прайс.

«Мы проводим с Россией диалог по стратегической стабильности. Он конструктивен и полезен», — приводит «Интерфакс» заявление представителя Госдепа.

Прайс также выразил надежду, что США смогут начать такой диалог с Китаем.

Договоренность о диалоге по вопросам стратегической стабильности была достигнута на женевской встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена 16 июля. С тех пор прошло два раунда совещаний по вопросам стратстабильности и контроля над вооружениями.

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