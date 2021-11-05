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#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

ВОЗ призвала россиян до минимума сократить количество контактов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует россиянам на период нерабочих дней сократить количество контактов и соблюдать противоэпидемические меры, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Относительно нерабочих дней: сократите количество контактов, это касается и личных контактов с людьми, которых вы знаете, носите маски и мойте руки правильно, проветривайте закрытые помещения», — сказала ТАСС представитель ВОЗ.

«Очень важно соблюдать все меры, введенные ответственными за здравоохранение органами — Минздравом и Роспотребнадзором. Они наилучшими образом осведомлены об эпидемической ситуации в стране, их эксперты вовлечены во всю техническую работу с ВОЗ, и поэтому эти органы лучше всего могут давать конкретные рекомендации и предпринимать соответствующие меры», — отметила Вуйнович.

Она обратила внимание на то, что те, кто уже переболел COVID-19, уязвимы для других инфекций, вызывающих респираторные заболевания. По ее словам, в случае проявления любых симптомов заболевания необходимо срочно прекратить контакты с другими людьми и проконсультироваться с врачом по телефону или онлайн.

Вуйнович напомнила, что «вакцинация против COVID-19 защищает от тяжелых последствий болезни и ограничивает распространение вируса».

Тема: Коронакризис
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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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