ВОЗ призвала россиян до минимума сократить количество контактов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует россиянам на период нерабочих дней сократить количество контактов и соблюдать противоэпидемические меры, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Относительно нерабочих дней: сократите количество контактов, это касается и личных контактов с людьми, которых вы знаете, носите маски и мойте руки правильно, проветривайте закрытые помещения», — сказала ТАСС представитель ВОЗ.

«Очень важно соблюдать все меры, введенные ответственными за здравоохранение органами — Минздравом и Роспотребнадзором. Они наилучшими образом осведомлены об эпидемической ситуации в стране, их эксперты вовлечены во всю техническую работу с ВОЗ, и поэтому эти органы лучше всего могут давать конкретные рекомендации и предпринимать соответствующие меры», — отметила Вуйнович.

Она обратила внимание на то, что те, кто уже переболел COVID-19, уязвимы для других инфекций, вызывающих респираторные заболевания. По ее словам, в случае проявления любых симптомов заболевания необходимо срочно прекратить контакты с другими людьми и проконсультироваться с врачом по телефону или онлайн.

Вуйнович напомнила, что «вакцинация против COVID-19 защищает от тяжелых последствий болезни и ограничивает распространение вируса».