Эксперты заявили об остром дефиците кадров в России

Дефицит кадров возник на рынке труда в России из-за пандемии, наиболее востребованы сейчас курьеры, грузчики и строители, констатируют эксперты в области рынка труда.

Кадровый дефицит образовался связан с тем, что бизнес, который пережил во время пандемии упадок, восстанавливается быстрее, чем активность соискателей, приводят «Известия» слова директора сервиса 2Работа.ру» Владимира Корицкого.

По данным сервиса «Работа.ру» и «Сбериндекса», в III квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий выросло на 48%, в то время как число резюме — на 3%.

«Такой дефицит связан с несколькими причинами, в частности нежеланием людей менять работу в нестабильной ситуации и оттоком мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала» отметил Корицкий.

По мнению директора департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter Натальи Даниной, ключевым фактором здесь стал «эффект демографической ямы, который в полную силу заявил о себе на рынке труда как раз в конце 2020-го и усилился в 2021 году». «За последнее десятилетие население страны в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое — с 12 миллионов до 7 миллионов», — отметила она

