НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты заявили об остром дефиците кадров в России

Источник:
«Известия»
624 0
Фото: © Sibnet.ru

Дефицит кадров возник на рынке труда в России из-за пандемии, наиболее востребованы сейчас курьеры, грузчики и строители, констатируют эксперты в области рынка труда.

Кадровый дефицит образовался связан с тем, что бизнес, который пережил во время пандемии упадок, восстанавливается быстрее, чем активность соискателей, приводят «Известия» слова директора сервиса 2Работа.ру» Владимира Корицкого.

По данным сервиса «Работа.ру» и «Сбериндекса», в III квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий выросло на 48%, в то время как число резюме — на 3%.

«Такой дефицит связан с несколькими причинами, в частности нежеланием людей менять работу в нестабильной ситуации и оттоком мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала» отметил Корицкий.

По мнению директора департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter Натальи Даниной, ключевым фактором здесь стал «эффект демографической ямы, который в полную силу заявил о себе на рынке труда как раз в конце 2020-го и усилился в 2021 году». «За последнее десятилетие население страны в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое — с 12 миллионов до 7 миллионов», — отметила она

Еще по теме
Омские бизнесмены выразили протест против QR-кодов
Бастрыкин потребовал геномной регистрации трудовых мигрантов
Депутат призвала сократить рабочий день до семи часов
Уровень ожиданий россиян от дохода партнера превысил 100 тыс.
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Подросток в Братске возил мать и младенца по встречной полосе
Три авто столкнулись в смертельном ДТП под Новосибирском
Новосибирск глазами нейросети. ФОТО
Женщина на Алтае получила смертельные травмы в яме
Самое популярное
НАТО утвердило план войны с Россией
Назван самый мощный смартфон в мире
Вступили в силу новые правила приема безналичных платежей
Curiosity нашел органику на Марсе
Обсуждение (0)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

pepelmetal

Супрунизация недостраны даёт свои плоды

Uynachalnica

Разбогатеем приказом! Всех миллиардерами объявить! С нищетой покончим! И сразу налоги поднять, соответственно!

pepelmetal

"Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией" неоспоримый факт!

alex.nska

автор ролика маленько туповатый)
Sibnet.Ru