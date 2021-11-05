Эксперты заявили об остром дефиците кадров в России

Дефицит кадров возник на рынке труда в России из-за пандемии, наиболее востребованы сейчас курьеры, грузчики и строители, констатируют эксперты в области рынка труда.
Кадровый дефицит образовался связан с тем, что бизнес, который пережил во время пандемии упадок, восстанавливается быстрее, чем активность соискателей, приводят «Известия» слова директора сервиса 2Работа.ру» Владимира Корицкого.
По данным сервиса «Работа.ру» и «Сбериндекса», в III квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий выросло на 48%, в то время как число резюме — на 3%.
«Такой дефицит связан с несколькими причинами, в частности нежеланием людей менять работу в нестабильной ситуации и оттоком мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала» отметил Корицкий.
По мнению директора департамента аналитических
бизнес-решений компании HeadHunter Натальи Даниной, ключевым фактором здесь стал
«эффект демографической ямы, который в полную силу заявил о себе на рынке труда
как раз в конце 2020-го и усилился в 2021 году». «За последнее десятилетие
население страны в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое — с 12 миллионов до
7 миллионов», — отметила она