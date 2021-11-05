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Количество ДТП с самокатами выросло в России более чем на 50%

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Более 400 ДТП с участием числе электросамокатов, произошло в России за девять месяцев текущего года, это на 51,27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-центр МВД РФ.

«За девять месяцев 2021 года в РФ зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности», — уточнили ТАСС в МВД России.

По данным ведомства, всего с начала года в ДТП с электросамокатами погибли десять человек, еще 438 пострадали.

В настоящее время статус средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, не определен. Разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс РФ. В сентябре ведомство представило финальную редакцию поправок к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Средства индивидуальной мобильности выделяются в отдельную категорию транспортных средств. В качестве приоритета закрепляется их передвижение по велоинфраструктуре. Предлагается установить ограничения по весу — не более 35 килограммов при передвижении по тротуару и в пешеходной зоне.

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