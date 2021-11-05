Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, прошедшем в дистанционном формате, утвердили все 28 союзных программ.

«Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», — приводит РБК слова Лукашенко, сказанные им Путину по видеосвязи. По его словам, перед подписанием документа звучало много критики. «Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные Telegram-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем», — указал он.

Как уточнил российский премьер-министр Михаил Мишустин, союзные программы охватывают макроэкономическую, промышленную и аграрную политику государств. «Что касается энергетики, начинаем поэтапно формировать объединенные рынки нефти, газа и электроэнергии», — добавил глава правительства России.

Кремля ранее сообщил, что в ходе заседания планируется утвердить «пакет важных интеграционных документов». Там уточняли, что они включают 28 отраслевых союзных программ, а также обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики Союзного государства.

В сентябре 2021 года Путин и Лукашенко объявили об окончательном согласовании параметров экономической интеграции двух стран. Через день были опубликованы 28 союзных программ по интеграции. Они направлены на «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве, а также на формирование единых рынков нефти, газа и электроэнергии.

Интеграционные шаги в этих направлениях предусматривал подписанный еще в 1999 году Договор о создании Союзного государства, но пока из мер, заложенных в тот документ, реализовалось только единое таможенное пространство и зона свободной торговли.