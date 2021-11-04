Порнозвезда объяснила травлю Дзюбы из-за интимного видео

Пользователи соцсетей травили футболиста Артема Дзюбу, чье интимное видео стало доступно, так как тема секса остается табуировано в обществе, такое мнение высказала популярная российская порноактриса Ева Эльфи.

«Проблема в том, что тема секса и сексуальности по-прежнему остается достаточно табуированной, и не только на территории России», — отметила Эльфи в интервью Sport24.

По ее мнению, травли было минимум, и многие Дзюбу поддержали, поскольку «поскольку сексуальное удовлетворение, наслаждение и проявление любви свойственны каждому из нас без исключения».

«Совет тут лучше бы дать не Артему, а хейтерам: будьте как Дзюба — получайте удовольствие как на поле, так и за его пределами», — отметила порнозвезда.

Футболист оказался в центре скандала в ноябре 2020 года. В Сети появилост интимное видео с его участием. После появления ролика главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока в расположение национальной команды.