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Путин заявил, что Крым — навсегда с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем народного единства.

«Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», — сказал Путин после возложения цветов к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу в Севастополе.

По его президента, этот мемориал показывает, что Россия «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

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Политика #Россия
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