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Экспедиция SIRIUS-21 «улетела» на Луну

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роскосмос

Трое россиян, два представителя США и один — ОАЭ стали участниками эксперимента SIRIUS-21, они «слетают» на Луну, где построят базу, а затем вернутся. Они проведут в изоляции 240 суток.

Добровольцы вошли в комплекс в Институте медико-биологических проблем РАН в четверг. В составе экипажа — инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов (Россия), врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко (Россия), младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина (Россия), бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар аль-Амери.

Участники отработают на Земле сценарий лунной экспедиции, включая выход на ее поверхность. Испытателям в течение 240 суток предстоит «добраться» до Луны, «облететь» ее для поиска места посадки, «высадиться» на поверхность и вернуться обратно.

Специально для эксперимента подготовлены скафандры со шлемом с элементами виртуальной реальности, в которых экипаж будет выходить на «поверхность» Луны. Предполагается, что исследователи произведут забор проб грунта и будут управлять моделью лунного ровера. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту.

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годах. Также до 2028 года планируется провести три годовых эксперимента.

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Технологии #Космос #Наука
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