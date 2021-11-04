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Брэд Питт отказался от личной жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan / CC BY 2.0

Актер Брэд Питт решил отказаться от личной жизни и больше не вступать в брак после расставания с Анджелиной Джоли.

Для Питта знакомства с новыми женщинами перестали быть важны после того, как ему пришлось решать важные вопросы в результате бракоразводного процесса с Джоли, пишет UsWeekly со ссылкой на источники, близкие к окружению голливудской звезды.

Как утверждают знакомые актера, 57-летний Питт побывал на нескольких свиданиях, но они ничем серьезным не закончились. Помимо прочего, он сейчас занят тем, что пытается добиться опеки над их с Джоли совместными детьми.

Питт и Джоли стали парой в 2005 году, официально поженились в 2014 году, а через два года Джоли подала на развод. Экс-супруги воспитывают шестерых детей.

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