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Экс-глава НАТО рассказал об интересе Путина к вступлению в альянс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин был заинтересован в том, чтобы Россия стала частью «процветающего Запада» и вступила в НАТО, рассказал глава НАТО в 1999-2004 годах Джордж Робертсон в выпуске подкаста One Decision под названием «9/11, Большая Игра и Путин».

По словам экс-генсека, российский лидер при их первой встрече спросил у него, когда НАТО пригласит Москву вступить в объединение.

«Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО». И он (Путин) сказал: «Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения», — пересказал политик свой диалог с президентом.

По мнению Робертсона, Путин хотел, чтобы Россия стала частью «процветающего Запада», однако впоследствии его взгляды изменились. Произошло это после «оранжевой революции» на Украине. Политик объяснил, что в глазах президента РФ это событие стало демонстрацией политического и финансового вмешательства НАТО.

Также, по мнению Робертсон, на взгляды Путина повлияло расширение альянса на восток и присоединение ряда территориально близких к России стран в 2004 и 2009 годах. Сначала в НАТО были приняты Латвия, Эстония, Литва, Болгария, Румыния, Словакия и Словения. Затем в состав альянса вошли Албания и Хорватия.

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mosquito__2010

Хохлов немного жаль в том плане что это в приличной своей части банально психически не здоровые люди.

колобок11

"Возможное экономическое подорожание..."Эта фраза звучит почти каждый день из всех утюгов страны, приучая...

Uynachalnica

Разбогатеем приказом! Всех миллиардерами объявить! С нищетой покончим! И сразу налоги поднять, соответственно!

Uynachalnica

У министров любой рост цен экономически обоснован, они с этого живут.
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