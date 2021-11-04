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Женщина на Алтае получила смертельные травмы в яме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Женщина упала в раскопанную траншею водопровода в селе Усть-Кокса, от полученных травм она скончалась в больнице, сообщило СУ СК РФ по Республике Алтай.

Инцидент произошел 29 октября, но известно о нем стало только в четверг. 51-летняя женщина вместе со знакомым поздно вечером возвращалась домой. На неосвещенной улице Казачьей оба упали в траншею глубиной около пяти метров, выкопанную в августе под водопровод работниками и подрядчиками МУП «ТепловодстройСервис».

Пара полтора часа провела в траншее, пока не дозвонилась до знакомых, которые нашли их, помогли выбраться и доставили в больницу. Женщина получила многочисленные переломы ребер, приведшие к гемопневмотораксу, врачи не смогли ее спасти.

Предварительно установлено, что траншея не имела ограждений, не была освещена и не имела мостика для перехода.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на три года.

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Республика Алтай #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Хохлов немного жаль в том плане что это в приличной своей части банально психически не здоровые люди.

колобок11

"Возможное экономическое подорожание..."Эта фраза звучит почти каждый день из всех утюгов страны, приучая...

Uynachalnica

Разбогатеем приказом! Всех миллиардерами объявить! С нищетой покончим! И сразу налоги поднять, соответственно!

Uynachalnica

У министров любой рост цен экономически обоснован, они с этого живут.
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