Женщина на Алтае получила смертельные травмы в яме

Женщина упала в раскопанную траншею водопровода в селе Усть-Кокса, от полученных травм она скончалась в больнице, сообщило СУ СК РФ по Республике Алтай.

Инцидент произошел 29 октября, но известно о нем стало только в четверг. 51-летняя женщина вместе со знакомым поздно вечером возвращалась домой. На неосвещенной улице Казачьей оба упали в траншею глубиной около пяти метров, выкопанную в августе под водопровод работниками и подрядчиками МУП «ТепловодстройСервис».

Пара полтора часа провела в траншее, пока не дозвонилась до знакомых, которые нашли их, помогли выбраться и доставили в больницу. Женщина получила многочисленные переломы ребер, приведшие к гемопневмотораксу, врачи не смогли ее спасти.

Предварительно установлено, что траншея не имела ограждений, не была освещена и не имела мостика для перехода.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на три года.