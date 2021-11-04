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Глава Ростеха сравнил стоимость летного часа Checkmate и F-35

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента РФ

Стоимость летного часа перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate (Су-75) будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента — американского F-35, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

«Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate – F-35. Однако, в отличие от последнего, наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35», — сказал Чемезов в интервью французскому изданию Le Figaro.

Глава Ростеха назвал основными преимуществами Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой, а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.

При его проектировке использовались наработки по истребителю Су-57. Внешне они также похожи, но Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии стелс, получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами. Су-75 может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет 3 тысячи километров.

Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Его первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство — на 2025-й.

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