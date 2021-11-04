Мощнейшая магнитная буря началась неожиданно

Ученые зафиксировали одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет, она началась неожиданно, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Одна из крупнейших магнитных бурь последних лет неожиданно началась в ночь на 4 ноября.

«Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня семь (при максимальном значении девять), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале», — говорится в сообщении.

Нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее двух-трех суток, однако вероятность достижения текущих максимумов невелика.

Столь мощные геомагнитные штормы ранее фиксировались 28 сентября 2017 года, 26 августа 2018 года, 14 мая 2019 года и 12 мая 2021 года.

Всего в классификации магнитных бурь различают пять уровней — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря).