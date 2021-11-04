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Находившихся на борту разбившегося Ан-12 было на два больше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Правительство Иркутской области

Девять человек, а не семь, находились на борту самолета Ан-12, разбившегося под Иркутском в среду, сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов.

Грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» разбился в районе населенного пункта Пивовариха недалеко от Иркутска. Перед этим экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», — цитирует ТАСС Рябоволова.

Он добавил, что обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек. Из девяти человек четверо граждане России, трое — Белоруссии, двое— Украины.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram сообщил, что на борту, помимо членов экипажа, находились двое сопровождавших от авиакомпании «Заполярье».

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