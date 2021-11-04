Минспорта пересмотрит олимпийские выплаты

Министерство спорта РФ разрабатывает проект денежного вознаграждения победителей и призеров, которые попадут в призеры на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

«Минспорт разрабатывает проект денежного вознаграждения спортсменов и тренеров. Фонд поддержки олимпийцев России также планирует выплаты спортсменам и тренерам по результатам», — сказал Матыцин.

На прошедшей летом Олимпиаде в Токио российские спортсмены за золотые медали получили премию в размере 4 миллиона рублей, за серебряные медали — 2,5 миллиона рублей, за бронзовые — 1,7 миллиона рублей.

На летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане суммы призовых для российских спортсменов были практически идентичными. Тогда серебро оценивали в 2,7 миллиона рублей.