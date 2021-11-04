Жириновский предложил уроки секса в школах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания — по мнению политика, нужна хотя бы одна лекция в неделю, на которой дети смогут узнать об устройстве человеческого тела, а также об опасности вирусов и ранней беременности.

«Должна быть создана ассоциация сексологов страны, должны обсуждать все эти темы с детьми, какую-то популярную брошюру выпустить наконец. Каждый раз министры говорят: нет у нас учителей. Ну подготовьте, есть же педвузы. Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей и венерических заболеваний», — приводит слова Жириновского пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.

Парламентарий отметил, что Россия — единственная европейская страна, в которой нет школьных уроков семейной психологии и полового просвещения, никто не рассказывает об устройстве человеческого тела, опасности вирусов и ранней беременности.

«Нужна всего одна лекция в неделю, где дети могут задать вопросы специалисту. Такие занятия обезопасят детей и подростков от незапланированных беременностей и заболеваний, передающихся половым путем», — подчеркнул Жириновский.