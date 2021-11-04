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Юрист перечислил предметы в авто, за которые грозит штраф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автомобилистов могут оштрафовать за перевозку немаркированного алкоголя объемом более 10 литров и оружия, сообщил юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Александр Спесивцев.

«Следует отметить, что пневматический пистолет без разрешения на хранение, ношение и перевозку пневматического оружия можно возить, только если его дульная энергия не выше 7,5 Дж. Все, что выше, — это спортивное оружие, которое можно купить только на основании документа, подтверждающего занятие спортом, связанным со стрельбой», — цитирует «Прайм» Спесивцева.

По словам Спесивцева, в населенных пунктах можно перевозить только незаряженное оружие, баллон со сжатым воздухом нужно снять. За перевозку оружия водители могут заплатить штраф на сумму 500-1000 рублей.

Россиянам грозит штраф 3-5 тысячи рублей за перевозку немаркированного алкоголя объемом более 10 литров. В машине нельзя перевозить мясо и тушу животных, которые были добыты с нарушением правил охоты и рыболовства, нарушители заплатят 500-4000 рублей. Юрист предупредил, что ответственность ждет также за самовольно выкопанные в лесу или парке деревья и кустарники. Если их обнаружат в машине, то водителя оштрафуют на сумму 3-4 тысячи рублей.

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