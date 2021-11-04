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Украинский омбудсмен потребовал переименовать города Луч и Спокойствие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь попросил органы местного самоуправления переименовать населенные пункты с «русскоязычными названиями» в соответствии с нормами закона о госязыке. Речь идет, в том числе о городах Луч, Первомайск и Спокойствие.

«Сегодня я подписал несколько десятков обращений к руководителям местных органов государственной власти с просьбой привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями закона», — приводятся слова Креминя на сайте омбудсмена.

Креминь ссылается на украинский закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов», который действует на Украине с 2015 года. В частности, он обосновывает смену географических названий.

Уполномоченный по защите государственного языка отметил, что получает много жалоб от украинцев. По его словам, люди недовольны, что ряд населенных пунктов «носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания».

Креминь перечислил десять таких городов: Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск. Он добавил, что помимо них есть еще много других населенных пунктов, названия которых нужно сменить.

«Многие имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти», — указал уполномоченный.

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