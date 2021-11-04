Новосибирец выложил видео полива тротуаров «водой» в мороз

Новосибирец опубликовал в TikTok ролик, на котором коммунальщики поливают тротуары жидкостью в минус 10 градусов. Мэрия Новосибирска объяснила, что тротуары обрабатывают реагентом «Бионорд».
«В Новосибирске выпал снег, и дорожники стали резко поливать тротуары водой», — написал на видео пользователь Юрий Неганов (makkuroyama). Видео собрало 62 тысячи лайков.
@makkuroyama Фейерия идиотизма в Новосибирске #новосибирск #нск #россия #снег #зима Wake Up - Cheese People
Мэрия назвала вирусный ролик «Феерия идиотизма в Новосибирске» фейком.
«Автор ролика утверждает, что в минусовую температуру тротуары поливают водой. В действительности городские дорожные службы обрабатывают тротуары противогололедным материалом «Бионорд». Противогололедные материалы при минусовых температурах снижают аварийность на дорогах. На тротуарах «Бионорд» позволяет растопить наледь и вычистить поверхность до асфальта», — говорится в сообщении мэрии.
mosquito__2010Хохлов немного жаль в том плане что это в приличной своей части банально психически не здоровые люди.
UynachalnicaРазбогатеем приказом! Всех миллиардерами объявить! С нищетой покончим! И сразу налоги поднять, соответственно!
DisobedientПро состояния атомных станций на Украине лучше бы рассказал европейцам.))) Какие экологические перспективы...
колобок11"Возможное экономическое подорожание..."Эта фраза звучит почти каждый день из всех утюгов страны, приучая...