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Новосибирец выложил видео полива тротуаров «водой» в мороз

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирец опубликовал в TikTok ролик, на котором коммунальщики поливают тротуары жидкостью в минус 10 градусов. Мэрия Новосибирска объяснила, что тротуары обрабатывают реагентом «Бионорд».

«В Новосибирске выпал снег, и дорожники стали резко поливать тротуары водой», — написал на видео пользователь Юрий Неганов (makkuroyama). Видео собрало 62 тысячи лайков.

@makkuroyama Фейерия идиотизма в Новосибирске #новосибирск #нск #россия #снег #зима Wake Up - Cheese People

Мэрия назвала вирусный ролик «Феерия идиотизма в Новосибирске» фейком.

«Автор ролика утверждает, что в минусовую температуру тротуары поливают водой. В действительности городские дорожные службы обрабатывают тротуары противогололедным материалом «Бионорд». Противогололедные материалы при минусовых температурах снижают аварийность на дорогах. На тротуарах «Бионорд» позволяет растопить наледь и вычистить поверхность до асфальта», — говорится в сообщении мэрии.

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