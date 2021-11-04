Новосибирец выложил видео полива тротуаров «водой» в мороз

Новосибирец опубликовал в TikTok ролик, на котором коммунальщики поливают тротуары жидкостью в минус 10 градусов. Мэрия Новосибирска объяснила, что тротуары обрабатывают реагентом «Бионорд».

«В Новосибирске выпал снег, и дорожники стали резко поливать тротуары водой», — написал на видео пользователь Юрий Неганов (makkuroyama). Видео собрало 62 тысячи лайков.

Мэрия назвала вирусный ролик «Феерия идиотизма в Новосибирске» фейком.

«Автор ролика утверждает, что в минусовую температуру тротуары поливают водой. В действительности городские дорожные службы обрабатывают тротуары противогололедным материалом «Бионорд». Противогололедные материалы при минусовых температурах снижают аварийность на дорогах. На тротуарах «Бионорд» позволяет растопить наледь и вычистить поверхность до асфальта», — говорится в сообщении мэрии.