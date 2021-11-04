Следствие назвало возможные причины падения Ан-12

Следователи рассматривают несколько версий падения Ан-12 в Иркутской области, среди них ошибка пилотирования, погодные условия и неисправность. Часть элементов механизации крыла могла обледенеть.

Авиакатастрофа произошла в среду. Самолет АН-12 запросил второй раз разрешения на посадку. Пилот не смог посадить судно в первый раз из-за сложных погодных условий. При второй попытке посадить судно самолет потерпел крушение в семи километрах от аэропорта. Все члены экипажа погибли. Это граждане Украины, Белоруссии и России. Предварительно, на борту находились семь человек.

Следователи возбудили уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Следственная группа проводит осмотр разрушенных частей воздушного судна, а также найденного бортового самописца.

«Предположительно, самолет пытался уйти на второй круг в сложных метеоусловиях. Во время маневра часть элементов механизации крыла могла обледенеть. В то же время из-за возможного перегруза либо неправильной центровки самолету могло не хватить тяги двигателей для набора высоты», — сказал «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте катастрофы.

По его словам, предварительный отчет о катастрофе должен быть опубликован спустя месяц после произошедшего.