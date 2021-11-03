Обнародован список погибших на борту Ан-12 под Иркутском

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram опубликовал список погибших на борту упавшего самолета Ан-12, среди них граждане России, Украины и Белоруссии.
По предварительной информации, в среду около 19. 45 минут местного времени при заходе на второй круг в 4 километров от Иркутска в районе села Пивовариха произошло крушение самолета АН-12. Самолет выполнял грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск».
Список погибших на борту Ан-12:
- Капитан Егоров Александр Николаевич, Россия
- Второй пилот Щучко Олег Валерианович, Украина
- Бортрадист Чуприненко Александр Борисович, Украина
- Штурман Сергеев Андрей Евгеньевич, Беларусь
- Бортмеханик Кропалев Юрий Николаевич, Россия
- Инженер Гармоненко Дмитрий Иванович, Беларусь
- Инженер Карпук Максим Михайлович, Беларусь
Кроме того, по предварительным данным, в самолете находились двое сопровождающих
от компании «Заполярье».
«Поскольку экипаж международный, в срочном порядке организовали взаимодействие с МИД и Росавиацией. К тому же, завтра в наш регион прилетают представители авиакомпании «Гродно». Со своей стороны, будем делать все, чтобы разобраться в причинах трагедии», — написал Кобзев.