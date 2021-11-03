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Обнародован список погибших на борту Ан-12 под Иркутском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/kobzevnasvyazi

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram опубликовал список погибших на борту упавшего самолета Ан-12, среди них граждане России, Украины и Белоруссии.

По предварительной информации, в среду около 19. 45 минут местного времени при заходе на второй круг в 4 километров от Иркутска в районе села Пивовариха произошло крушение самолета АН-12. Самолет выполнял грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск».

Список погибших на борту Ан-12:

  1. Капитан Егоров Александр Николаевич, Россия
  2. Второй пилот Щучко Олег Валерианович, Украина
  3. Бортрадист Чуприненко Александр Борисович, Украина
  4. Штурман Сергеев Андрей Евгеньевич, Беларусь
  5. Бортмеханик Кропалев Юрий Николаевич, Россия
  6. Инженер Гармоненко Дмитрий Иванович, Беларусь
  7. Инженер Карпук Максим Михайлович, Беларусь

Кроме того, по предварительным данным, в самолете находились двое сопровождающих от компании «Заполярье».

«Поскольку экипаж международный, в срочном порядке организовали взаимодействие с МИД и Росавиацией. К тому же, завтра в наш регион прилетают представители авиакомпании «Гродно». Со своей стороны, будем делать все, чтобы разобраться в причинах трагедии», — написал Кобзев.

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