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Путин подтвердил финальные испытания «неотвратимого оружия»

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © SpaceX

Морская гиперзвуковая ракета «Циркон» поступит на вооружение российского флота в 2022 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам государства, сейчас завершаются финальные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования. В ходе испытаний ракета в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.

Путин также подчеркнул важность создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности и новых робототехнических военных комплексов для российских вооруженных сил.

Минобороны РФ 4 октября сообщило о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. До этого военные сообщали об успешных испытательных пусках «Циркона» с фрегата Северного флота РФ «Адмирал Горшков».

Согласно открытой информации, ракета «Циркон» будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью около 9 Махов, что фактически делает ее перехват невозможным.

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