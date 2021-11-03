Путин подтвердил финальные испытания «неотвратимого оружия»

Морская гиперзвуковая ракета «Циркон» поступит на вооружение российского флота в 2022 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам государства, сейчас завершаются финальные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования. В ходе испытаний ракета в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.

Путин также подчеркнул важность создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности и новых робототехнических военных комплексов для российских вооруженных сил.

Минобороны РФ 4 октября сообщило о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. До этого военные сообщали об успешных испытательных пусках «Циркона» с фрегата Северного флота РФ «Адмирал Горшков».

Согласно открытой информации, ракета «Циркон» будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью около 9 Махов, что фактически делает ее перехват невозможным.