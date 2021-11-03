Иркутский губернатор подтвердил гибель всех на борту Ан-12

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что после крушения Ан-12 никто не выжил, но точное число жертв неизвестно.

По предварительной информации, в среду около 19. 45 минут местного времени при заходе на второй круг в 4 километров от Иркутска в районе села Пивовариха произошло крушение самолета АН-12. Самолет выполнял грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». По данным ведомства, на борту было шесть членов экипажа. По данным МЧС, их было семь.

«Все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, (погибли) от пяти до семи человек», — цитирует Кобзева ТАСС.

В этот день в Иркутской области шел сильный мокрый снег. Возможно, это стало причиной того, что при посадке самолет пошел на второй круг. А затем разбился.