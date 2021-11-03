МЧС опубликовало видео с места крушения Ан-12

ГУ МЧС по Иркутской области опубликовало видео с места крушения самолета Ан-12, на кадрах видно, как пожарные тушат огонь.

По предварительной информации, в среду около 19. 45 минут местного времени при заходе на второй круг в 4 километров от Иркутска в районе села Пивовариха произошло крушение самолета АН-12. Самолет выполнял грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». По данным СК на транспорте, на борту было шесть членов экипажа. По данным МЧС, их было семь.

Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, приступили к поискам людей и ликвидации пожара.



«Происходило горение самолета на площади 10 квадратных метров и разлившегося топлива на площади 300 квадратных метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

Ан-12 — советский военно-транспортный самолет. Разработан в конструкторским бюро имени О. К. Антонова в 1950-х годах.