Возбуждено дело о падении Ан-12 под Иркутском

Следователи возбудили уголовное дело о падении самолета Ан-12 белорусской авиакомпании, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, в среду около 19. 45 минут местного времени при заходе на второй круг в четырех километров от Иркутска в районе села Пивовариха произошло крушение самолета АН-12. Самолет выполнял грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». По данным ведомства, на борту было шесть членов экипажа. По данным МЧС, их было семь.

Следователи возбудили уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные мероприятия и ликвидируют пожар на месте крушения воздушного судна.

Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.