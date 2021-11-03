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Опубликованы первые фото крушения Ан-12 под Иркутском

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал в соцсетях первые фотографии с места крушения самолета Ан-12.

Грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании разбился при заходе на посадку под Иркутском. По данным МЧС, на борту находились семь человек. Все они погибли.

«Грузовой борт следовал по маршруту "Якутск — Иркутск". Он заходил на второй круг. Упал и загорелся», — написал Кобзев.

Там, где произошло крушение, работают спасатели. На место выехали четыре бригады скорой и две — медицины катастроф.

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