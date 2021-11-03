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Названы предварительные причины падения Ан-12 под Иркутском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Papas Dos from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании мог разбиться из-за ошибки пилотирования или технической неисправности, сообщил источник в авиационных кругах.

Грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании разбился при заходе на посадку под Иркутском. По данным МЧС, на борту находились семь человек, все они погибли. 

По предварительным данным, катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

Информированный источник заявил «Интерфаксу», что экипаж сообщил диспетчерам, что не смог совершить посадку с первой попытки, и заявил об «уходе на второй круг из-за, предположительно, позднего решения о посадке».

По предварительным данным, из-за ошибки пилотирования уйти на второй круг не удалось. Собеседник агентства также допустил, что самолету могло не хватить тяги двигателей.

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