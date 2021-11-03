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Россия в случае войны «ослепит» НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы в случае военного конфликта быстро выведут из строя технику НАТО, полагают западные эксперты.

Россия недавно развернула в Калининграде новый береговой комплекс РЭБ «Мурманск-БН» с дальностью действия около 3 тысяч километров. Данное оружие подавляет электронные системы противника, не уничтожая их.

«Теперь силам НАТО грозит полный паралич», — пишет французское издание Atlantico, указывая на невероятные возможности российского комплекса. По оценке специалистов, удару могут подвергнуться практически все военные базы альянса на территории Европы.

Комплекс РЭБ подавляет все спутниковые волны, сотовую связь в диапазонах VHF-UHF, радиоприемники и системы GPS. В результате американская авиация может быть прикована к земле и потеряет перспективы на боевое применение.

По мнению западных аналитиков, Москва в ближайшее время развернет множество комплексов «Мурманск-БН» на стратегически важных направлениях. В частности, такая система уже защищает Крым и акваторию Черного моря.

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